Santo André é surpreendido em casa e perde para o Oeste no Paulistão

O jogo que envolveu o até então melhor time do Campeonato Paulista, o Santo André, e o pior da competição, o Oeste, acabou sendo vencido pelo mais fraco. A equipe de Barueri ganhou por 1 a 0 neste sábado, no estádio Bruno José Daniel, pela nona rodada.

O Santo André sofreu sua primeira derrota em casa, perdendo os 100% de aproveitamento ao lado de sua torcida. Mesmo assim, segue na zona de classificação às quartas de final pelo Grupo B, com 19 pontos. O Oeste quebrou um jejum de sete rodadas, atingiu os sete pontos e deixou a lanterna para o Botafogo, com cinco. Apesar disso, ainda é o penúltimo colocado geral e lanterna do Grupo A com sete pontos.

Por causa do forte calor, o ritmo do jogo foi lento no primeiro tempo. O Oeste aproveitou para priorizar a marcação, além de evitar um maior desgaste físico. O Santo André errava passes e parecia não estar numa boa tarde, quatro dias depois de ser eliminado em casa da Copa do Brasil ao perder para o Goiás por 2 a 0.

As principais chances de gol foram do Oeste. Aos cinco minutos quase que Bruno Lopes faz de cabeça, mas Odair aliviou também de cabeça na pequena área. O mesmo Bruno Lopes finalizou forte aos 31 minutos e Fernando Henrique defendeu em dois tempos.

Na segunda etapa, o Santo André voltou adiantado e quase abriu o placar aos oito minutos. Branquinho perdeu uma chance incrível ao invadir a área em velocidade e bater por cima do travessão. Mas aí o castigo veio aos 14 minutos. Bruno Lopes fez um passe diagonal para a entrada de Éder Sciola que bateu cruzado. A bola ainda tocou na trave direita antes de entrar.

Atrás no placar, o Santo André tentou reagir, mas encontrou um adversário muito bem postado na defesa. Branquinho quase empatou aos 35 minutos em chute fora da área, mas o goleiro Caíque França mandou para escanteio. Só que ficou nisso, muito pouco para o time da casa merecer pelo menos o empate.

Pela décima rodada, o Santo André visitará o Mirassol, no dia 15, às 11 horas. O Oeste vai receber o Botafogo na Arena Barueri na próxima sexta-feira, às 19h15.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 1 OESTE

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Ricardo Luz, Héliton e Odair e Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina e Rondinelly (Ramon); Ronaldo, Douglas Baggio (Guilherme Garré) e Branquinho (Jhonny). Técnico: Paulo Roberto Santos.

OESTE - Caíque França; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidmar e Rael; Lídio, Betinho, Matheus Oliveira (Roberto) e Mazinho (João Paulo); Bruno Paraíba e Bruno Lopes (Salomão). Técnico: Renan Freitas.

GOL - Éder Sciola, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Luz, Dudu Vieira e Branquinho (Santo André).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.