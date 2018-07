Santo André empata com São Bento e vai à final do Troféu do Interior do Paulistão

O Santo André garantiu a sua vaga na final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista ao empatar, por 1 a 1, com o São Bento, neste sábado, pela terceira rodada, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Com cinco pontos, o time do ABC terminou na liderança do Grupo 1, contra quatro de Mirassol e Ferroviária.

Agora o Santo André vai enfrentar o Ituano, que terminou na ponta do Grupo 2 com quatro pontos, mesmo tendo perdido em casa para a Ferroviária por 3 a 0. O campeão vai ser conhecido em dois jogos - o primeiro em Itu (SP), no próximo dia 22, e o segundo em Santo André, no dia 29, que fecha em casa por ter melhor campanha nesta fase da competição. O campeão vai levar o prêmio de R$ 360 mil e assegurar uma vaga na Copa do Brasil de 2018.

O primeiro tempo foi ruim tecnicamente. Como o empate servia ao time da casa, ele não forçava o ataque na espera de um avanço do visitante. Mas nada disso aconteceu. Desta forma, os goleiros foram meros espectadores da partida.

O segundo tempo, porém, começou em um ritmo acelerado. Melhorou após o gol do São Bento, marcado por Jobinho aos nove minutos. Na pequena área, ele só desviou com o pé após o cruzamento da esquerda de Marcelo Cordeiro.

O mesmo Robinho perdeu chance incrível aos 19 minutos, em outro cruzamento que veio da esquerda. Desta vez, no entanto, ele pegou de canela e não acertou o gol que estava na sua frente.

Quem não faz, toma. Aos 30 minutos, Claudinho apareceu pelo lado direito e fez o levantamento na medida para a cabeça de Henan. É seu oitavo gol no Paulistão. Depois disso, o time sorocabano não mostrou força para reagir.

O São Bento, agora, foca as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia está marcada para o dia 13 de maio, fora de casa, contra o Mogi Mirim. A sua diretoria pretende reformular parte do elenco, uma vez que o time só escapou do rebaixamento na última rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 x 1 SÃO BENTO

SANTO ANDRÉ - Roberto; Cicinho (Jean), Diogo Borges, Samuel Teram e Gilberto Jesus; Renato, Serginho (Tiago Ulisses), Guilherme Garré e Fernando Neto (David Pereira); Claudinho e Henan, Técnico: Sérgio Soares.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Bebeto, Gabriel Santos, Rafael Tavares e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon Souza e Clebson (Giovani); Jobinho (Diego Oliveira), Ricardo Bueno e Wilson Júnior (Morais). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Jobinho, aos 9, e Henan, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Diego Borges (Santo André).

ÁRBITRO - Rodrigo Gomes Paes.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.302 pagantes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).