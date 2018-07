Santo André estreia com derrota em casa na Série C

A derrota deixou o time paulista na lanterna do Grupo D, sem nenhum ponto. O líder é o Brasil, com três. Enquanto isso, Caxias e Chapecoense dividem a segunda colocação, com um ponto cada, após terem empatado por 2 a 2, também neste domingo, em Caxias do Sul (RS). O outro integrante da chave é o Joinville, que folgou na rodada de abertura.

No Bruno José Daniel, o Brasil saiu na frente logo aos três minutos, com um gol contra do zagueiro Sandoval. Vanderlei empatou para o Santo André aos 19. No segundo tempo, Juninho colocou o time gaúcho na frente aos oito e Vanderlei voltou a empatar aos 24, mas Marcos Denner definiu a vitória dos visitantes já aos 46.

No outro jogo do Grupo D, Caxias e Chapecoense empataram por 2 a 2, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time gaúcho abriu 2 a 0 com gols de Paulo Rangel e Pedro Henrique, mas cedeu o empate. Grolli fez o primeiro e Lucca, de pênalti, já aos 43 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual.

Nesta segunda-feira, o confronto pelo Grupo A entre Araguaína e Paysandu, às 20h30, em Tocantins, fecha a primeira rodada da Série C.

Confira os resultados deste domingo:

Santo André 2 x 3 Brasil

Caxias 2 x 2 Chapecoense