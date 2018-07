Santo André ganha Copa Paulista e voltará para a Copa do Brasil

O Santo André conquistou o título da Copa Paulista e garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2015, neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time da região do ABC venceu o Botafogo por 1 a 0, numa decisão que teve uma ingrediente inesperado: a forte chuva que deixou o gramado encharcado e em condições precárias. No primeiro jogo, em São Caetano do Sul, houve empate por 1 a 1.

Havia um certo clima de favoritismo para o Botafogo, após o primeiro resultado fora de casa. E também por ter um time mais jovem e mais técnico, além de atuar ao lado de sua torcida. Perto de seis mil ingressos tinham sido vendidos de forma antecipada. Mas a chuva atrapalhou tudo porque a drenagem não funcionou como devia e tudo facilitou o jogo defensivo do Santo André.

O jogo foi truncado, mesmo porque as poças d?água dificultavam os passes e a sequência das jogadas. Mesmo assim, o Botafogo tomou mais as iniciativas ofensivas, mas conseguia ameaçar apenas em lances de bola parada - faltas e escanteios - e em chutes de longa distância. O empate levaria a decisão para a cobrança de penalidades máximas.

No segundo tempo o panorama não mudou. E só mesmo um lance isolado poderia definir o jogo. Aos 27 minutos, houve um escanteio pelo lado direito e o levantamento saiu bem alto. O zagueiro Jonas subiu "no segundo andar" e testou no ângulo esquerdo do goleiro João Lucas, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol do Santo André.

FIM DE FESTA Como em toda decisão, de um lado muita tristeza pelo lado do Botafogo. O técnico Alexandre Ferreira chorou ao lado de vários jogadores. Afinal o seu time tinha melhor campanha, com melhor ataque e melhor defesa. "Por isso a gente merecia este título. Mas tudo na vida é uma lição, é aprendizado", disse.

Do lado do Santo André o superintendente Carlito Arini citou que "este foi o primeiro passo para a gente voltar à elite paulista". No primeiro semestre o time perdeu o acesso na Série A2 somente na última rodada. O objetivo é voltar ao Paulistão e também aproveitar ao máximo a oportunidade de disputar, pela segunda vez, a Copa do Brasil.

A primeira experiência aconteceu em 2004 e com um resultado surpreendente: o título, após a decisão diante do Flamengo. Na época a vaga para a competição também foi conquistada na Copa Paulista, no primeiro título, em 2003.

Ivan Izzo, ex-goleiro e agora técnico campeão, agradeceu a oportunidade recebida no Ramalhão. "No Brasil é difícil você ter uma chance e ganhei lá no Santo André. Por isso agradeço a todos que acreditaram em mim", afirmou.