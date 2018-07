Santo André ganha do Bahia de virada, mas cai para a Série C SALVADOR - Com vaga garantida na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia decepcionou a sua torcida neste sábado e perdeu para o Santo André, por 2 a 1, de virada, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. O resultado acabou com as chances do time baiano de brigar pelo título e decretou o rebaixamento do Santo André para a Série C.