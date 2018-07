Santo André ganha outra e vira vice-líder na Série D

SÃO PAULO - A disputa da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D começou neste sábado, com a realização de cinco jogos. Destaque para o ainda invicto Santo André, que venceu mais uma, dessa vez contra o lanterna Penapolense, ao fazer 2 a 0 no Estádio Bruno José Daniel. Com os gols de Jonas e Rayan, o time do ABC paulista chegou aos sete pontos, na segunda posição do Grupo A7, atrás apenas do Marcílio Dias.

O Marcílio Dias também venceu neste sábado, ao fazer 3 a 0 no Villa Nova com gols de Rodrigo Jesus, Tony e Juliano. Assim, o time catarinense chegou aos mesmos sete pontos do Santo André, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Também neste sábado, o Sergipe ampliou a sua vantagem na liderança do Grupo A4, agora com 10 pontos, após vencer o lanterna CSA por 2 a 0, em Maceió. Tem cinco pontos a mais que o segundo colocado Botafogo-PB, que folga nesta rodada.

Confira os resultados deste sábado na Série D:

Santo André 2 x 0 Penapolense

Villa Nova 0 x 3 Marcílio Dias

J. Malucelli 1 x 1 Botafogo

Aparecidense 1 x 1 Goianésia

CSA 0 x 2 Sergipe