Santo André goleia Criciúma em duelo de campeões da Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou com quatro jogos na tarde desta quarta-feira. O principal duelo reuniu campeões da competição, Santo André (2004) e Criciúma (1991), e terminou com goleada da equipe paulista por 4 a 1. Operário-PR e CRB também venceram e garantiram suas vagas na próxima fase, enquanto o Juventude avançou com empate.

No Estádio Bruno José Daniel, o Santo André abriu o placar aos três minutos com Douglas Baggio, que completou cruzamento. Em jogada parecida pela direita, Ronaldo ampliou aos 25. O time fez o terceiro gol logo no começo do segundo tempo, com Branquinho finalizando no ângulo. Aos 13, Branquinho marcou outro belo gol, tocando por cima do goleiro.

A partida foi muito movimentada e na parte final ainda teve bola na trave do time paulista e um gol do Criciúma, de Andrew, que recebeu passe de Jajá na entrada da área e finalizou no alto.

O CRB foi até Belém (PA) e foi surpreendido pelo Independente logo no começo da partida, realizada no estádio Baenão, com Cabecinha marcando de falta aos dois minutos. Apesar do susto, o time alagoano empatou com Rafael Longuine três minutos depois, aproveitando rebote dentro da área. Foi dele também o gol da virada, no primeiro minuto do segundo tempo ao aproveitar excelente passe em profundidade e ficar na cara do gol.

Aos 13, Léo Gamalho fez o primeiro gol pelo CRB após o goleiro dar rebote de uma cobrança de falta. O Independente até descontou no final, de pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2. O CRB agora aguarda o vencedor do confronto entre Brasiliense e Paysandu, nesta quinta.

Já o Operário-PR não encontrou dificuldades para vencer o Barbalha-CE por 3 a 0, no estádio Inaldão, em casa. Aos 20 minutos, Rafael Bonfim abriu o placar, aparecendo livre na área em jogada de escanteio. Logo no começo da etapa final, em contra-ataque rápido, Jeffinho invadiu a área pelo meio e tocou por cobertura. O placar foi fechado aos 26 minutos com Bustamante completando cruzamento.

O único jogo desta tarde que não contou com gols foi entre Coruripe-AL e Juventude, realizado no estádio Gerson Amaral, em Coruripe (AL). Os dois times tiveram chances e o Coruripe exerceu pressão no fim do duelo, mas os gaúchos se defenderam bem se classificando com o 0 a 0.

A Copa do Brasil iniciou com 80 clubes e a fase inicial seguirá até 13 de fevereiro. Serão quatro etapas até as oitavas de final, quando entrarão os clubes da Libertadores (Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians), assim como o campeão da Copa do Brasil (Athletico Paranaense), o campeão da Copa do Nordeste (Fortaleza), o campeão da Copa Verde (Cuiabá) e o campeão da Série B (RB Bragantino).

Confira os resultados desta quarta-feira:

Coruripe-AL 0 x 0 Juventude

Independente-PA 2 x 3 CRB

Barbalha-CE 0 x 3 Operário-PR

Santo André 4 x 1 Criciúma