Santo André lamenta chance perdida no primeiro tempo O Santo André saiu neste domingo do Pacaembu com a certeza de que desperdiçou uma grande chance de surpreender o Santos. A boa atuação, especialmente na primeira etapa, poderia ter garantido uma situação confortável para o segundo jogo da final do Paulistão. Mas a derrota de virada por 3 a 2 agora obriga a equipe do ABC a vencer por dois gols de diferença no próximo domingo, novamente no Pacaembu.