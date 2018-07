Santo André negocia meia Ricardo Goulart com o Inter

O meio-campista já viajou para Porto Alegre, onde fará a assinatura do contrato. "É um sonho que realizo na minha vida. O Inter é um clube grande, de massa, e que me dará toda a estrutura para eu crescer como jogador de futebol", disse Goulart, de apenas 19 anos.

Antes dele, vários destaques já haviam deixado o clube. O lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Rodriguinho foram para o Fluminense; o zagueiro Cesinha e o atacante Nunes estão no Vasco da Gama; o meia Bruno César se transferiu ao Corinthians e o meia Branquinho está no Atlético-PR.

Para reforçar o elenco, a diretoria do Santo André anunciou as contratações dos meias Vitor Sony, ex-São Caetano, e Denilson, do Pão de Açúcar, além do atacante William, que estava no Botafogo, de Ribeirão Preto.

Pela Série B, o Santo André perdeu para o Paraná, por 3 a 0, na última terça-feira, em Curitiba. Com o resultado, o time ocupa a décima colocação, com quatro pontos.