Santo André perde outra vez e fica ameaçado na Série C A situação do Santo André-SP no Campeonato Brasileiro da Série C não é nada boa. Neste domingo, o time sofreu a segunda derrota em dois jogos ao ser superado pela Chapecoense-SC por 3 a 0, na Arena Condá, em Chapecó. Com isso, começa a se preocupar com o rebaixamento para a Série D. A rodada teve quatro jogos no sábado, três neste domingo e será encerrada nesta segunda-feira com um confronto isolado.