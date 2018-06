Santo André perde para Novorizontino e é rebaixado no Paulistão

O Santo André está rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista. Após retornar à elite estadual na atual temporada, o time do ABC não conseguiu se encontrar em campo, sofreu para se adaptar ao estilo de jogo da divisão e acabou tendo a queda confirmada ao ser derrotado pelo Novorizontino por 3 a 2, neste domingo, no Bruno José Daniel, pela última rodada do torneio.

Com o resultado, o Santo André terminou na última colocação na classificação geral, com oito pontos em 12 jogos disputados. O Mirassol, a primeira equipe fora do descenso, somou 12. Já o Novorizontino, que poupou seus principais jogadores para as quartas de final, acabou em segundo no Grupo C e em terceiro no geral, com 20, apenas atrás de Palmeiras, com 26, seu próximo adversário, e Corinthians, com 23.

Precisando vencer para tentar impedir o rebaixamento, o Santo André começou o jogo pressionando o Novorizontino, que não demorou para equilibrar as ações e criar as melhores oportunidades de gol.

Logo aos 22 minutos, após bela troca de passe do time do Novorizontino, Reverson recebeu dentro da área e tocou na medida para Francis. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Magno Alves, na sequência, teve a chance de fazer o segundo, mas mandou pela linha de fundo.

Atrás do placar, o Santo André foi com tudo para o ataque e empatou aos 36 minutos. Hugo Cabral fez o que quis pela esquerda, cortou para a direita e fez um belo gol no Bruno José Daniel.

O segundo tempo começou acelerado. No minuto inicial, Hayner jogou a bola na cabeça de Valdeir. O meia testou firme para o gol. Mas a resposta foi imediata. Aos oito, Garré acionou Lorran em velocidade. O lateral invadiu a área e empatou.

Após o gol, o Novorizontino começou a jogar no contra-ataque. O Sandro André teve muitos erros individuais, facilitando a vida do adversário, que decretou o triunfo aos 28 minutos, com gol marcado pelo zagueiro Guilherme Teixeira.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 2 X 3 NOVORIZONTINO

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Dudu Vieira, Douglas Marques, Suéliton (Joãozinho) e Lorran; Adriano, Flávio e Garré; Hugo Cabral, Lincom (Matheus Santiago) e David Ribeiro (Tinga). Técnico: Sérgio Soares.

NOVORIZONTINO - Lucas Macanhan; Hayner (Bruno Santos), Guilherme Teixeira, Gilberto Alemão e Reverson; Jonatan Lima, Everton e Valdeir; Francis (Rodrigo), Magno Alves (Tiago Adan) e Rafael Ratão. Técnico - Doriva.

GOLS - Francis, aos 22, e Hugo Cabral, aos 36 minutos do primeiro tempo. Valdeir, ao um, e Lorran, aos oito, e Guilherme Teixeira, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÃO AMARELO - Guilherme Teixeira (Novorizontino).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.