Santo André pode ser o primeiro rebaixado na Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B pode conhecer o seu primeiro rebaixado para a Série C de 2011 nesta sexta-feira, quando será aberta a 36.ª rodada, com quatro jogos, a partir das 21 horas. O Santo André não pode perder para o Sport se quiser manter as chances de escapar do rebaixamento.

Veja também:

SÉRIE B - Classificação | Resultados

Os paulistas terão pela frente o time pernambucano, que vem na sexta colocação, com 55 pontos, na Ilha do Retiro, às 21 horas, e se perderem estarão matematicamente rebaixados. Até mesmo um empate pode complicar.

O time paulista conquistou 36 pontos e é o penúltimo colocado. Em caso de derrota, poderia no máximo empatar na pontuação com o Náutico, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 42 pontos, mas ficaria atrás no número de vitórias. Se empatar, o time paulista terá que torcer por derrotas dos pernambucanos e também do Guaratinguetá.

Outro que está em queda é o Ipatinga, que recebe o Duque de Caxias, no Estádio Ipatingão. Os mineiros estão na 18.ª colocação, com 37 pontos, enquanto o time fluminense tem 49, em oitavo lugar.

Em caso de derrota, o Ipatinga terá que torcer para o Náutico não vencer, além por derrotas de Guaratinguetá e Vila Nova para não cair. Se empatar, o rebaixamento acontecerá se o Icasa empatar e Vila Nova, Guaratinguetá e Náutico ganharem seus jogos.

Ainda correndo risco de rebaixamento, o Vila Nova enfrenta o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time paulista é o 12.º colocado, com 46 pontos, enquanto os mineiros se encontram no 14.º lugar, com 43 pontos.

Completando a sexta-feira, o América-MG encara o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, precisando vencer para não correr o risco de deixar o G-4. Os mineiros estão na quarta colocação, com 58 pontos, dois a mais que a Portuguesa. Já os paulistas apenas cumprem tabela, figurando em décimo lugar, com 48 pontos.

A rodada será completada no sábado com mais seis jogos. O Coritiba recebe o Figueirense e pode consolidar o título da Série B, em caso de vitória e derrota do Bahia, que enfrenta a Portuguesa, no Pituaçu, em Salvador. No entanto, catarinenses e baianos podem comemorar o acesso se conquistarem o resultado positivo. Por outro lado, o lanterna América-RN entra em campo correndo o risco de ser rebaixado para a Série C.