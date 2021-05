Santo André supera Ituano com gol no fim e se segura na elite do Paulistão

A fase de grupos do Paulistão Sicredi 2021 terminou neste domingo à tarde quando foi disputada de forma completa a 12.ª e última rodada. Em um duelo sem grandes metas em jogo, o Santo André visitou e venceu o Ituano, pelo placar de 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, e acabou com as pequenas chances que tinha de rebaixamento. O único gol do duelo foi marcado por Marino já na parte final do segundo tempo.

Com o resultado, o Santo André fechou a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, com 13 pontos e na 12.ª posição da classificação geral. Já o Ituano, que entrou em campo sem chances de avançar para as quartas de final, ficou em quarto do Grupo C, com 13 pontos e 11.ª geral.

Agora, as duas equipes se preparam para a disputa do Troféu do Interior. A fórmula da disputa será definida em Conselho Técnico a ser realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na tarde desta segunda-feira. Além dos cinco times classificados neste momento, o clube do interior com melhor campanha que será desclassificado nas quartas de final também vai participar.

Sem grandes ambições para ambos os lados, a partida começou bastante estudada, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira chance real de gol veio apenas aos 22 minutos, pelos lados do Santo André, quando Fernandinho arriscou um chute forte de fora da área e obrigou o goleiro Pegorari a se esticar todo para fazer a defesa e mandar a bola para escanteio.

Depois do susto, o Ituano acordou e ficou perto de abrir o placar em duas oportunidades, em dois chutes de Branquinho, que Fernando Henrique fez as defesas. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada e, aos 44, Matheus Mancini aproveitou um bate-rebate na área, mas parou em uma defesa à queima-roupa do goleiro do Santo André.

Na volta do intervalo, ambos os treinadores fizeram diversas substituições para tentar tirar o zero do placar e, consequentemente, o ritmo do jogo esquentou. Tanto que a primeira chance do segundo tempo veio logo aos quatro minutos. Gegê limpou a marcação e arriscou de fora da área, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do gol, perdendo uma grande chance para o Santo André.

A resposta do Ituano veio aos 21. Após cobrança de falta na área, Bruno Lima ajeitou e tocou para trás, encontrando Fernando Medeiros que bateu de primeira para uma grande defesa de Fernando Henrique. Mas, quando parecia que o placar terminaria zerado, o Santo André conseguiu marcar. Aos 35 minutos, Minho cruzou para Marino, que chegou tocando de pé direito para o fundo das redes. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 1 a 0 do time visitante.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 x 1 SANTO ANDRÉ

ITUANO - Pegorari; Bruno Lima, Mateus Silva, Matheus Mancini e Breno Lopes; Tárik (André Castro), Fillipe Soutto e Roni (Fernando Medeiros); Branquinho (Iago), Kadu Barone (Fernandinho) e Victor Rangel (Gabriel Taliari). Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Pedro Vitor e Bruno Santos; PH (Wesley Fraga), Marino (Rafael Vinícius), Vitinho (Paulo Roberto) e Gegê; Fernandinho (Minho) e Ramon (Tiago Marques). Técnico: Márcio Fernandes.

GOL - Marino, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Branquinho e Bruno Lima (Ituano).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).