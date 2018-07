Santo André tem estádio liberado pela CBF

Assim, o jogo do time do ABC contra a Portuguesa na próxima terça-feira, às 21h50, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, será em seu próprio estádio.

A última partida que o Santo André disputou em casa foi contra o Prudente, na semifinal do Campeonato Paulista. Depois, o time teve o mando de duas partidas. A final estadual contra o Santos foi realizada no Estádio do Pacaembu, enquanto o jogo da segunda rodada da Série B, contra o Brasiliense, aconteceu no Palestra Itália.