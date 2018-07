Santo André tenta reverter vantagem do Ituano para levar o Troféu do Interior

O Campeonato Paulista conhecerá nesta sexta-feira o campeão do Troféu do Interior, que levará para casa uma vaga na Copa do Brasil de 2018 e mais R$ 360 mil em premiação. Após uma derrota por 1 a 0 fora de casa, o Santo André recebe o Ituano, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), para reverter o placar. A bola rola a partir das 21 horas, no primeiro jogo noturno do estádio, que recebeu refletores recentemente.

Uma vitória do Santo André por dois gols de diferença lhe dá o título. Ou a vitória pela diferença mínima vai levar a definição na cobrança de pênaltis. O clube do ABC lutou até a última rodada classificatória contra o rebaixamento, enquanto que o Ituano perdeu a chance de avançar às quartas de final.

O Santo André passou invicto no Troféu do Interior, com uma vitória e dois empates. O técnico Sérgio Soares teve uma semana para trabalhar com o grupo, mas adotou o clima de mistério com trabalhos fechados. Na última quarta-feira fez um treino noturno para que o goleiro Roberto se adapte aos novos refletores.

Sem nenhum jogador suspenso ou lesionado, o time vai com força máxima. O atacante Henan tem um objetivo pessoal: ser o artilheiro da competição. Ele tem oito gols, um a menos do que William Pottker, da Ponte Preta, e Gilberto, do São Paulo. Este já não joga mais.

Com uma mão na taça, o Ituano sofreu durante a semana, mas fora do campo. Wellington Simião, Naylhor e Walfrido acertaram com Avaí, Guarani e Botafogo-SP, respectivamente, e complicaram o planejamento do técnico Roque Júnior.

Por enquanto, apenas Wellington Simião é desfalque certo para o jogo e não faz mais parte do grupo. Os outros dois devem fazer a despedida nesta final. O clube já não contava com o meia Morato, negociado com o São Paulo.