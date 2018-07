Santo André vence e complica situação da Ponte Preta

O resultado complicou a situação da Ponte Preta, que chegou a ser vice-líder do campeonato, mas agora ocupa apenas a oitava colocação da tabela, com 45 pontos, cada vez mais distante do G-4.

O Santo André, por sua vez, se reabilitou na competição depois de somar três derrotas seguidas, sendo duas sob o comando do técnico recém-contratado Jair Picerni. A equipe soma agora 32 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17.ª posição.

Os dois times criaram poucas chances de gol no primeiro tempo. O Santo André foi pouco ao ataque, enquanto a Ponte tinha dificuldades na armação. Logo aos seis minutos, Cicinho fez grande jogada e tocou na área para Rychely, que chutou cruzado e mandou a bola no canto direito, abrindo o placar para o time da casa.

No segundo tempo, a Ponte se soltou mais, mas o Santo André conseguiu uma boa vantagem aos 11 minutos, quando Alan ficou sozinho na área e bateu no canto, fazendo 2 a 0. Depois disso, soube administrar a vantagem para sair de campo com a vitória.

Na próxima rodada, os dois vão jogar na terça-feira, às 21 horas. O Santo André encara o América-MG, em Minas Gerais, enquanto a Ponte Preta joga no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, contra o Vila Nova.

Ficha Técnica:

Santo André 2 x 0 Ponte Preta

Santo André - Neneca; Cicinho, Douglas Marques, Halisson (Marcelo Godri) e Denis (Altair); Wendel, Walker, Alan (Alex Silva) e Aloísio; Rychely e Marques. Técnico: Jair Picerni.

Ponte Preta - Eduardo Martini; Eduardo Arroz, Naldo, Augusto (Leandrinho) e Bruno Collaço; Guilherme, Josimar, Souza (Moacir) e Ivo; William e Reis (Pirão). Técnico: Jorginho.

Gols - Rychely, aos 6 minutos do primeiro tempo. Alan, aos 11 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Aloísio, Wendel, Halisson, Douglas, Marcelo Godri (Santo André); Guilherme e Josimar (Ponte Preta).

Cartão vermelho - Eduardo Arroz (Ponte Preta).

Árbitro - José Henrique de Carvalho (SP).

Renda - R$ 7.370,00.

Público - 671 pagantes.

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).