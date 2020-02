Santo André vence Inter de Limeira e sustenta liderança do grupo do Palmeiras

O Santo André segue sendo o melhor clube do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, no confronto entre dois clubes que vinham embalados, superou a Inter de Limeira, por 1 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, pela sexta rodada. Ronaldo, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, fez o único gol da partida.

A vitória manteve o Santo André na liderança do Grupo B com 15 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras. A Inter, por sua vez, parou nos nove pontos e poderá perder a liderança do Grupo C para Mirassol (9) e São Paulo (8).

O Santo André tomou conta do primeiro tempo em Limeira. Os visitantes fizeram valer o status de melhor clube do Paulistão logo aos 3 minutos. Branquinho achou Ronaldo no meio da zaga e o atacante só teve o trabalho de bater cruzado e deslocar o goleiro Rafael Pin.

Em desvantagem, a Inter se desmanchou, errou passes e não assustou. O Santo André, por outro lado, quase ampliou aos 35 minutos. Marlon cruzou e Branquinho, de carrinho, quase aumentou para os visitantes, mas o goleiro da equipe de Limeira fez uma grande defesa.

A Inter, então, voltou animada para o segundo tempo e criou duas boas chances logo no começo. Marquinhos recebeu de Balardin e cabeceou com perigo. Aos 7 minutos, Geovane pegou de primeira da marca da cal e a bola por pouco não entrou.

Os donos da casa seguiram em cima e João Victor quase fez em bola desviada, mas Fernando Henrique salvou com os pés aos 30 minutos. Na sequência, aos 35, Oliveira recebeu dentro da área e bateu firme. A bola passou rente à trave. No final, a Inter teve Córboba expulso e amargou a derrota. Aos 50 minutos, Branquinho perdeu gol incrível, sem goleiro, para o time do ABC.

A Inter de Limeira voltará a campo na próxima sexta-feira, às 16 horas, quando visitará o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada. O Santo André, por sua vez, jogará apenas em 23 de fevereiro, às 16 horas, contra o Red Bull Bragantino no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 1 SANTO ANDRÉ

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Elácio Cordoba, João Victor, Oliveira e Lucas Balardin; Matheus Neris (Roger Bernardo), Marquinhos (Hiago Ramiro) e Geovane (Airton Moisés); Thomaz, Lucas Braga e Tcharlles. Técnico: Elano.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo e Marlon; Nando Carandina, Dudu Vieira (Zé Antônio) e Vitinho (Rondinelly); Branquinho (Fernandinho), Guilherme Garré e Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Ronaldo, aos 3 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Rondinelly, Nando Carandina, Fernandinho, Ricardo Luz (Santo André).

CARTÃO VERMELHO - Elácio Cordoba (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 137.515,00.

PÚBLICO - 6.620 torcedores.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.