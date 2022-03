Santo André vence Inter de Limeira, elimina Santos e pega Red Bull Bragantino no Paulistão

Santo André e Inter de Limeira só dependiam de suas forças para se classificarem para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time do ABC cumpriu seu papel e conseguiu o objetivo ao vencer a rival de Limeira, na tarde deste sábado, por 2 a 0, no estádio Bruno José Daniel.

O Santo André terminou na segunda colocação do Grupo D com 15 pontos e vai encarar o Red Bull Bragantino na próxima fase - a partida está marcada para quarta-feira, às 19h, em Bragança Paulista. Nas quartas de final, a vaga é decidida em jogo único e em caso de empate a decisão sai na disputa dos pênaltis. O time do ABC conquistou a vaga e deixou de fora o Santos, que venceu o Água Santa por 3 a 1 nesta tarde.

A Inter de Limeira terminou na terceira colocação do Grupo A com 14 pontos e viu o Guarani avançar para enfrentar o Corinthians na próxima fase.

A Inter teve uma péssima notícia antes do começou da partida. O atacante Ronaldo, artilheiro do Paulistão com nove gols, sentiu um desconforto muscular ainda no aquecimento e foi vetado Osman começou como titular. No jogo, a primeira boa chance de gol foi do Santo André, aos 13 minutos. Bruno Xavier cruzou e Luiz Gustavo mandou de cabeça para a boa defesa de Lucas Frigeri. O time da casa abriu o marcador aos 18, quando Lucas Tocantins cruzou para Thiaguinho mandar de cabeça para o fundo do gol.

O Santo André seguiu melhor em campo e aos 29 chegou ao segundo gol após Tito cometer pênalti em Lucas Tocantins. Júnior Todinho bateu, com categoria, rasteiro e ampliou. No final, o Santo André teve um pênalti marcado após toque de bola na mão de Rodolfo Filemon, mas após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a marcação.

No segundo tempo, a Inter de Limeira iniciou a etapa indo para cima atrás do empate. O Santo André, porém, era mais perigoso e criou as melhores chances. Aos 9 minutos, com Thiaguinho, e aos 17, com Lucas Tocantins, teve a chance de ampliar, mas não conseguiu o objetivo. No final, Gui Pira foi expulso depois de um pisão em Thiaguinho e complicou ainda mais as coisas para a Inter, que deu adeus às quartas depois de cumprir a missão de evitar o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 2 X 0 INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin;Serginho (Carlos Jatobá), Dudu Vieira, Bruno Xavier e Thiaguinho (Sabino); Lucas Tocantins (Rochinha) e Júnior Todinho (Lucas Cardoso). Técnico: Thiago Carpini.

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri;Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Tito (Rafael Carioca); Celsinho (Renato Cajá), Jhony Douglas, Lima (Gui Pira) e Matheus Galdezani (Júlio Rusch); Thiago Alagoano (Diego Tavares) e Osman. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Thiaguinho aos 18 minutos e Júnior Todinho aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Serginho (Santo André) e Rodolfo Filemon (Inter de Limeira).

CARTÃO VERMELHO - Gui Pira (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 30.125,00.

PÚBLICO - 1.386 pagantes.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).