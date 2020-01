Santo André vence, mantém 100% e deixa Água Santa na lanterna do Paulistão

A abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista não contou com surpresa no estádio Bruno José Daniel. Em casa, o Santo André recebeu o Água Santa e ganhou por 1 a 0, confirmando seu bom início de competição. Douglas Baggio marcou o único gol da partida disputada na tarde desta quarta-feira.

Com 100% de aproveitamento, o Santo André assumiu a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos, e só pode ser ultrapassado pelo Novorizontino na quinta-feira. Já o Água Santa perdeu mais uma e é o lanterna tanto do Grupo A quanto da tabela geral, sem nenhum ponto em três jogos.

A partida começou morna, com os dois times se estudando. As duas primeiras chances de perigo foram do Água Santa em lances parecidos: Velicka cobrou falta com força e Fernando Henrique espalmou para escanteio.

Depois da parada técnica concedida pelo árbitro, o Santo André voltou melhor e, antes de abrir o placar aos 38 minutos, Branquinho exigiu grande defesa de Thomazella. A bola ainda bateu no travessão. Na sequência, Dudu Vieira cruzou e Douglas Baggio cabeceou para o gol.

O Água Santa esboçou uma pressão no início do segundo tempo e só não empatou porque a cabeçada de Tiago Marques acertou o travessão. Na sequência, Felipe Azevedo chutou e Fernando Henrique espalmou para escanteio.

A resposta do Santo André veio em finalização de Branquinho defendida por Thomazella. No último lance de perigo do jogo, Ronaldo recebeu dentro da área e chutou de primeira. A bola desviou no zagueiro e quase entrou. Seria o segundo gol do time da casa, que antes tinha batido a Ponte Preta por 3 a 2 e a Ferroviária por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no domingo, pela quarta rodada. O Santo André encara o Guarani, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Água Santa recebe o Ituano, às 11 horas, no Distrital do Inamar, em Diadema.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 1 x 0 ÁGUA SANTA

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Luizão e Héliton (Marlon); Nando Carandina, Dudu Vieira e Vitinho (Rondinelly); Douglas Baggio (Guilherme Garré), Branquinho e Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÁGUA SANTA - Thomazella; Jonathan (Luis Ricardo), Andrés Robles, Walisson Maia e Abner Felipe; João Vitor, Luan Dias e Velicka; Marquinho (Uéderson), Felipe Azevedo e Dinei (Tiago Marques). Técnico: Fernando Marchiori.

GOL - Douglas Baggio, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Héliton e Dudu Vieira (Santo André); Luis Ricardo, Uéderson e Walisson Maia (Água Santa).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).