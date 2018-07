Santo André vence Náutico em despedida na Série B

No Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o maramos da partida só foi quebrado por um fato curioso no segundo tempo. Cristiano escorregou em cobrança de pênalti, desperdiçou a oportunidade do Náutico e provocou risos nas arquibancadas. O jogo foi decidido aos 45 minutos, quando Borebi marcou o gol da vitória dos donos da casa.

O Santo André ocupa a provisória 17.ª colocação, com 43 pontos, mas pode ser ultrapassado pelos rivais no decorrer da última rodada, no sábado. Menos de 500 torcedores pagaram ingressos para protestar, de forma pacífica, contra a campanha do atual vice-campeão paulista. O Náutico ficou com 48 pontos, por enquanto, em 12.º lugar.

Em São Januário, no Rio, o que mais chamou a atenção foram os números das arquibancadas. A organização da partida registrou 129 pagantes, mas com público de apenas 115 torcedores. Em campo, Somália abriu o placar para o Duque, no primeiro tempo, e Rincón igualou para o time alagoano, na etapa final. O ASA terminou com 52 pontos, por enquanto em oitavo, enquanto o Duque somou 50 pontos, em décimo.

A competição será encerrada neste sábado, a partir das 17 horas, com oito jogos. América-MG e Portuguesa brigam pela última vaga no G-4, grupo de acesso à Série A. Coritiba, Bahia e Figueirense já estão garantidos na Primeira Divisão.

Enquanto isso, América-RN, Brasiliense, Vila Nova e Guaratinguetá lutam contra o rebaixamento para a Série C. Ipatinga e Santo André já tiveram a queda sacramentada na última rodada e disputarão a Série C em 2011.

Confira os jogos da 38.ª rodada:

Sexta-feira

Santo André 1 x 0 Náutico

Duque de Caxias 1 x 1 ASA

Sábado

17 horas

Vila Nova x São Caetano

Coritiba x Guaratinguetá

Figueirense x Paraná

Ipatinga x Icasa

Ponte Preta x América-MG

Bragantino x Bahia

América-RN x Brasiliense

Sport x Portuguesa