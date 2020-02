Santo André vence o Bragantino e volta a ter a melhor campanha do Paulistão

O Santo André retomou, neste domingo, a condição de time com a melhor campanha do Campeonato Paulista ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, no encerramento da sétima rodada. O destaque ficou por conta do goleiro Fernando Henrique, que defendeu um pênalti de Ytalo.

Com o resultado, o Santo André lidera o campeonato e o Grupo B, com 18 pontos, contra 16 do Palmeiras. Na chave, o Novorizontino tem 11 e o Botafogo, cinco. O Bragantino, por sua vez, está em terceiro do Grupo D, com oito pontos, assim como o vice-líder Corinthians. O Guarani tem nove na ponta e a Ferroviária, seis, na lanterna.

Ainda buscando se firmar, o Bragantino teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas saiu atrás no placar. O Santo André fez 1 a 0 aos 23 minutos. Branquinho recebeu de Ricardo Luz pela direita, deu um corte em Fabrício Bruno e cruzou para Ronaldo. Dentro da área, o atacante chutou mascado, mas superou Julio César.

Antes de sofrer o gol, o Bragantino chegou a marcar, mas teve o lance mal anulado pelo árbitro José Cláudio Rocha Filho. Vitinho, em posição legal, saiu de frente para o goleiro Fernando Henrique e colocou no fundo das redes. No entanto, nada disso valeu.

Nos minutos finais, a partida caiu de produção. Em vantagem, o time da casa recuou a marcação, enquanto o Bragantino tentou surpreender pelos lados de campo, mas sem sucesso.

O segundo tempo foi praticamente um duelo de ataque contra defesa. O Bragantino partiu com tudo para cima e desperdiçou uma chance atrás da outra. Morato arriscou de longe e parou em Fernando Henrique. O goleiro fez um milagre logo na sequência, em finalização à queima-roupa de Ytalo.

O Santo André também teve ótima chance para selar a vitória. Dudu Vieira recebeu pela direita, invadiu a área e ficou de frente para Júlio César. O meia tentou o passe, mas o goleiro acabou intervindo.

No entanto, foi o Bragantino quem perdeu a melhor chance do segundo tempo, desperdiçando a oportunidade de empatar. Dudu Vieira cometeu pênalti em Matheus Jesus. Ytalo foi para a cobrança e chutou para defesa de Fernando Henrique, que acabou saindo como o grande herói da equipe do ABC.

Na próxima rodada, o Santo André visita o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, em Itaquera. Na sexta-feira, às 21h30, o Bragantino recebe o Ituano no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo e Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina e Vitinho Mesquita (Rondinelly); Ronaldo, Douglas Baggio (Paulo Vinícius) e Branquinho (Fernandinho). Técnico: Paulo Roberto Santos.

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno (Ligger) e Edimar; Barreto (Uillian Correia), Matheus Jesus e Vitinho (Claudinho); Morato, Ytalo e Artur. Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Ronaldo, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÃO AMARELO - Rodrigo (Santo André).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.