Santo André vira sobre o Mirassol e continua na luta para não cair no Paulistão

Com um segundo tempo intenso, o Santo André venceu o Mirassol, por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira à noite, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Esta foi a segunda vitória do time da região do ABC, que continua ameaçado pelo rebaixamento. Tem 10 pontos, na lanterna do Grupo A, e ocupa a 13.ª posição geral. O Mirassol continua líder do Grupo D, com 17 pontos.

Na última rodada, ainda com data e horário indefinidos, o Santo André vai enfrentar o Ituano e na luta contra o rebaixamento. Junto com o São Bento com nove, o Santos, também com 10, e Botafogo, com 11 pontos. O pior deles vai se juntar ao São Caetano, com apenas três pontos, e já rebaixado.

O Mirassol, já classificado às quartas, vai receber o São Paulo numa situação confortável para garantir a liderança. Tem três pontos na frente do Guarani, com 14, e se garante com um empate. Se o Mirassol perder, até pode ser alcançado em pontos pelo Guarani, mas no momento leva vantagem no saldo de gols: 4 a 0.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com muita marcação e poucas chances de gol. De diferente o erro do árbitro Salim Fende Chávez aos 34 minutos quando anotou um pênalti a favor do Santo André. Fernandinho, atacante do time do ABC, teria sido derrubado por Ernandes. Mas o lateral do Mirassol antes foi empurrado, num lance visível e que demorou quatro minutos para ser confirmado pelo VAR.

Na única vez que foi contundente no ataque, o Mirassol fez seu gol. Lucas Silva acreditou no lançamento longo pelo lado direito e pegou a bola quase na linha de fundo. O levantamento saiu perfeito para a pequena área, onde Rafael Silva cabeceou no ângulo. Mirassol na frente aos 45 minutos.

No vestiário, o pessoal do Santo André soube da vitória do São Bento sobre a Inter de Limeira, por 2 a 1, que deixou o time sorocabano com nove pontos e, temporariamente, fora da zona de rebaixamento. Talvez, por isso, o time do ABC voltou diferente pra o segundo tempo, com mais agressividade.

O empate saiu aos 11 minutos, num cobrança de falta de Gegê na frente da grande área. A bola desviou na barreira, mudou a trajetória e enganou o goleiro Muralha. Ele ainda tocou na bola.

O Mirassol sentiu o empate e se amedrontou. Alex Muralha fez três boas defesas evitando a virada, que saiu aos 36 minutos. Após escanteio, a bola ficou quicando na pequena área, onde apareceu o zagueiro Pedro Vitor para tocar devagar para as redes.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 2 x 1 MIRASSOL

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Marcos Martins (Lucas Mendes), Rodrigo, Pedro Vitor e Bruno Santos; PH (Marino), Vitinho e Gegê; Minho (Tiago Marques), Fernandinho (Rone) e Ramon (Dioran). Técnico: Márcio Fernandes.

MIRASSOL - Alex Muralha; Samuel Santos (Daniel Borges), Carlão, Reniê e Ernandes; Luís Oyama (Daniel), Souza e Du (Cássio Gabriel); Lucas Silva (Mateus Anderson), Rafael Silva (Pedro Lucas) e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Rafael Silva, aos 45 minutos do primeiro tempo. Gegê, aos 11, e Pedro Vitor, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Carlão (Mirassol).

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).