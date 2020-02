Santo André x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo visita o Santo André neste domingo, às 18h, no estádio Bruno José Daniel, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. É possível assistir ao confronto pela TV e internet.

Onde assistir ao vivo Santo André x São Paulo

A partida terá transmissão do Premiere. Outra opção é assistir online pelo aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O São Paulo abre a quinta rodada na liderança do Grupo C do Paulistão. A equipe está invicta e soma oito pontos, com duas vitórias e dois empates. Na rodada passada, o time do técnico Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Novorizontino, no Morumbi.

O Santo André, por sua vez, lidera o Grupo B com nove pontos. Após três vitórias, a equipe perdeu na rodada passada por 2 a 1 para o Guarani, em Campinas.