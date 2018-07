Santos abre ano do centenário jogando com time e técnico reservas

SANTOS - Ainda sem os seus principais jogadores, o Santos estreia neste sábado no Paulistão, em jogo contra o XV de Piracicaba, a partir das 19h30, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. É o começo da caminhada santista em busca do tricampeonato estadual, feito que não acontece desde a era Pelé, com os três títulos seguidos entre 1967 e 1969.

Além de buscar o tricampeonato, o Santos tenta derrubar a sina dos times brasileiros que não conseguem fazer boas temporadas no ano do centenário - o aniversário santista acontece no dia 14 de abril. Corinthians, Flamengo, Botafogo, Coritiba e Grêmio são alguns exemplos de clubes que penaram justamente quando completaram 100 anos de história.

Mas a temporada do centenário começa diferente para o Santos. Por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, cuja final aconteceu no dia 18 de dezembro, os principais jogadores do elenco santista voltaram das férias apenas nesta sexta-feira. Assim, o time da estreia no Paulistão será totalmente reserva, sem astros como Neymar, Paulo Henrique Ganso e Borges.

Nem mesmo o técnico Muricy Ramalho estará com o time no jogo deste sábado. Como também está voltando agora das férias, ele será substituído pelo auxiliar Tata em Piracicaba. O principal nome do Santos para a estreia no Paulistão é o meia Ibson, que começa jogando. Além disso, o ataque será formado por Alan Kardec, Tiago Alves e Rentería.

Além da ausência dos titulares, o clube fracassou na busca por reforços. Grandes jogadores como Robinho e Zé Roberto, que eram promessas da diretoria para o ano do centenário, não vieram. A negociação com Jonas, do Coritiba, também deu errado. Assim, o único contratado até agora foi o lateral-direito uruguaio Jorge Fucile, do Porto.

XV DE PIRACICABA - Campeão da Série A-2 na temporada passada, o XV de Piracicaba prepara uma grande festa para comemorar seu retorno à elite do futebol paulista, após 16 anos de ausência. A expectativa é de que o Estádio Barão da Serra Negra receba um público superior a 15 mil pessoas.

Para disputar o Paulistão, o time de Piracicaba manteve o técnico que conquistou o acesso: Moisés Egert. Mas ele não ganhou reforços expressivos. Entre os principais jogadores contratados estão o meia Anaílson (ex-Atlético Goianiense) e os atacantes Hugo (ex-São Caetano) e Gustavo Savoia (ex-Ponte Preta). Dos três, apenas Anaílson deve começar jogando.