Santos abre nesta quarta venda de ingressos exclusiva a sócios para jogo com Flamengo

O Santos anunciou que vai abrir nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, a venda de um lote de 720 ingressos, que é exclusiva para membros do programa de sócios-torcedores do clube, para o jogo deste sábado, às 17 horas, contra o Flamengo, no Maracanã, pela rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O clube informou que essa comercialização irá até as 20 horas de quinta-feira, com bilhetes custando R$ 50 para todas as categorias de associados do programa Sócio Rei (Black, Gold e Silver).

"Cada sócio ou dependente poderá comprar um ingresso por carteirinha. É importante enfatizar que o acesso ao estádio será permitido somente por meio da carteirinha do programa Sócio Rei. Não haverá acesso via cartão de crédito/débito utilizado na compra", destacou também o Santos, por meio de nota publicada em seu site oficial.

O clube ainda revelou que fechou com o Flamengo "um acordo de reciprocidade de venda para sócios em suas partidas no Campeonato Brasileiro". "O Sócio Rei terá prioridade na compra de ingressos para assistir à 'final do 1º turno' contra o Flamengo no próximo sábado", pontuou.

Já ao se dirigir aos santistas em geral que possam ter interesse em ir ao Maracanã para acompanhar de perto o jogo deste sábado, o Santos informou que "caravanas e excursões de torcedores não sócios devem procurar a arrecadação do clube para informações sobre venda de ingressos comuns pelo telefone (13) 3257-4000".

A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli figura na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, dois atrás do líder Flamengo, e assim precisa vencer o jogo deste sábado para terminar o primeiro turno no topo da tabela. Com 36 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira posição e enfrenta o Cruzeiro, também neste sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, em outro confronto válido pela 19ª rodada da competição.