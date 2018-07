Santos abre vantagem de dois gols, mas permite empate do Atlético-MG

SANTOS - O Atlético-MG desperdiçou na noite desta quarta-feira a chance de diminuir a enorme diferença que o separa do líder Fluminense, que, um pouco antes, tinha empatado com o Grêmio. O time mineiro também só empatou, ao ficar nos 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, e segue com os mesmos nove pontos de desvantagem para o primeiro colocado do Brasileirão.

Ainda em segundo lugar no campeonato, com 60 pontos, o Atlético-MG joga sua última esperança de ser campeão no domingo, quando recebe justamente o Fluminense no Independência. Para o Santos, o empate em casa nesta quarta-feira também foi frustrante. Na volta de Neymar, depois de três jogos de ausência, o time chegou aos 42 pontos no Brasileirão.





O Santos teve um começo de jogo fulminante e abriu o placar com apenas 18 segundos. Após receber bom passe de Felipe Anderson, o atacante argentino Miralles apareceu na área para fazer 1 a 0 e marcar seu quarto gol nos últimos três jogos, justificando a chance que ganhou do técnico Muricy Ramalho para ser titular pela primeira vez junto com Neymar.

Para enfrentar o Atlético-MG, Neymar superou o grande desgaste de ter jogado no dia anterior, quando marcou dois gols na vitória da seleção brasileira em amistoso contra o Japão, por 4 a 0, na Polônia. Ele desembarcou no Brasil no começo da manhã desta quarta-feira e, mesmo assim, entrou em campo à noite para poder defender o Santos no Brasileirão.

Tanto esforço valeu a pena. Neymar completou nesta quarta-feira 200 jogos com a camisa do Santos, recebendo um placa do clube como homenagem. E comemorou em grande estilo, com um golaço. Aos 10 minutos, ele deu um drible de costas em Rafael Marques, passou por Leonardo Silva e ainda se livrou de Júnior César antes de tocar no canto do goleiro Victor.

Assim, com 10 minutos de jogo, o Santos já vencia por 2 a 0. Mas, depois do susto inicial, o Atlético-MG teve forças para buscar o empate ainda no primeiro tempo. Aos 16, Serginho passou fácil pela marcação de Léo e cruzou na medida para Bernard diminuir. E aos 26, o mesmo Bernard dividiu com o goleiro Rafael e a bola sobrou para Jô deixar tudo igual no placar.

No começo do lance que originou o gol, o zagueiro Rafael Marques sofreu um violento choque de cabeça com seu companheiro Leonardo Silva e chegou a ficar desacordado por um breve período. Por problemas de infraestrutura na Vila Belmiro, o atendimento ao jogador do Atlético-MG demorou 11 minutos, até que ele fosse retirado de ambulância para o hospital.

Quando deixou o estádio, Rafael Marques já estava consciente. E, segundo as primeiras informações médicas, a violenta pancada na cabeça não passou de um susto. Mas, depois da longa paralisação e do trauma de ver o zagueiro sendo atendido, o jogou esfriou. O ritmo dois times diminuiu bastante, bem diferente do que vinha acontecendo até então.

No segundo tempo, os dois times também não conseguiram repetir a intensidade que mostraram nos minutos iniciais da partida. Do lado santista, as investidas de Neymar foram paradas quase sempre com falta. E do lado atleticano, Ronaldinho Gaúcho teve dificuldades para criar as jogadas de ataque. Assim, as oportunidades de gol ficaram mais escassas.

As melhores chances foram do Santos. Aos 24 minutos, Neymar chutou colocado e Victor fez linda defesa. E aos 30, Miralles arriscou de fora da área, assustando o goleiro atleticano. Para complicar a situação do Atlético-MG, Bernard sofreu um trauma e precisou sair do jogo, deixando seu time com um jogador a menos - as três substituições já tinham sido feitas.

Como ficou com um jogador a menos, o Atlético-MG perdeu a força ofensiva e quase não ameaçou mais o goleiro Rafael nos últimos minutos da partida. Do outro lado, Neymar não se abalou com o cansaço e tentou levar o Santos à vitória com suas belas jogadas. Mas o astro santista não teve sucesso e o confronto na Vila Belmiro terminou mesmo empatado por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 2 ATLÉTICO-MG

Santos: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Léo (Gerson Magrão); Adriano (Bill), Arouca, Henrique e Felipe Anderson (Bernardo); Miralles e Neymar

Técnico: Muricy Ramalho

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha (Carlos César), Leonardo Silva, Rafael Marques (Richarlyson) e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Serginho, Bernard e Ronaldinho Gaúcho; Jô (Leonardo)

Técnico: Cuca

Gols: Miralles, aos 17 segundos, Neymar, aos 10, Bernard, aos 17, e Jô, aos 26 minutos do 1º Tempo.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)

Cartões amarelos: Adriano, Rafael Marques, Júnior César e Carlos César

Renda: 171.950,00

Público: 10.553 pagantes

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

MINUTO A MINUTO

2º TEMPO

49 min - Fim de jogo na Vila Belmiro.

46 min - CARTÃO AMARELO - Carlos César acerta Neymar, que fez jogada de habilidade, e toma cartão.

44 min - Juiz indica quatro minutos de acréscimo.

40 min - Bernardo bate falta de longe e Victor segura.

39 min - SUBSTITUIÇÃO - Muricy coloca Bill no lugar de Adriano.

34 min - Bernard se machuca, também com uma pancada na cabeça. Ele deixa o gramado com um colete cervical e, como o Atlético-MG já fez as três substituições, atuará com um jogador a menos até o final.

31 min - SUBSTITUIÇÃO - Cuca mexe mais uma vez e coloca Carlos César no lugar de Marcos Rocha.

30 min - Miralles recebe na direita, se aproxima da área e chuta. A bola passa perto do gol, com perigo.

28 min - SUBSTITUIÇÃO - Leonardo entra no lugar de Jô no Atlético-MG.

24 min - Neymar chuta da entrada da área e Victor faz ótima defesa, mandando para escanteio.

22 min - Júnior César recebe de Ronaldinho e chuta de primeira, mas a bola vai sem direção.

19 min - SUBSTITUIÇÃO - No Santos, Bernardo entra no lugar de Felipe Anderson.

12 min - CARTÃO AMARELO - Adriano acerta Ronaldinho Gaúcho e é punido.

10 min - As duas equipes fazem uma marcação forte e evitam correr riscos.

6 min - CARTÃO AMARELO - Júnior César acerta Neymar por trás e é punido pelo árbitro.

5 min - Atlético-MG volta melhor do intervalo, mas o Santos é sempre perigoso quando Neymar está em campo.

1 min - Ronaldinho Gaúcho cruza da esquerda, Richarlyson aparece em condições e cabeceia sozinho, mas a bola vai para fora.

0 min - Começa a etapa final na Vila Belmiro.

INTERVALO

O atacante Miralles, que abriu o placar para o Santos, lamentou o time ter sofrido o empate após fazer uma vantagem de dois gols sobre o Atlético-MG. "Temos que entrar agora no segundo tempo entrar um pouco mais no jogo", disse.

1º TEMPO

56 min - Fim do primeiro tempo.

54 min - Bruno Peres arrisca de longe e manda para fora.

52 min - SUBSTITUIÇÃO - Léo não volta, com muitas dores na virilha direita, e Gerson Magrão entra em seu lugar.

50 min - Léo faz jogada pela esquerda e ganha escanteio para a equipe, mas se machuca no lance.

45 min - Juiz dá 11 minutos de acréscimo.

44 min - Marcos Rocha cruza da direita e Rafael segura.

39 min - Médico do Santos afirma que Rafael Marques foi para o hospital de ambulância, mas que não está mais desacordado. Segundo o profissional, ele está consciente.

37 min - SUBSTITUIÇÃO - Richarlyson entra no lugar de Rafael Marques.

36 min - O zagueiro do Atlético-MG é finalmente retirado de campo, de maca, mas desacordado. No lance, ele bateu a cabeça em seu companheiro Leonardo Silva e caiu no chão.

30 min - Rafael Marques está caído após pancada na cabeça e situação preocupa bastante. Ambulância não consegue entrar no gramado da Vila Belmiro.

26 min - GOL DO ATLÉTICO-MG - Bruno Peres não se entende com o goleiro Rafael, a bola sobra para Jô, que empata a partida.

24 min - CARTÃO AMARELO - Rafael Marques faz falta em Neymar e é punido.

17 min - GOL DO ATLÉTICO-MG - Serginho deixa Léo para tráz e cruza para Bernard diminuir de cabeça.

16 min - Marcos Rocha chuta da entrada da área e Rafael espalma para escanteio.

10 min - GOL DO SANTOS - Neymar faz nova jogada individual, dribla Júnior César e toca para o gol, fazendo o segundo.

8 min - Neymar tenta jogada individual e perde a bola quando tinha um companheiro em condições de marcar.

7 min - Ronaldinho Gaúcho, estrela do Atlético-MG, está sendo bem marcado.

3 min - Atlético-MG sentiu o golpe e tenta se reorganizar na partida.

17 segundos - GOL DO SANTOS - Miralles recebe de Felipe Anderson e dentro da área toca no canto.

0 min - Começa a partida na Vila Belmiro.