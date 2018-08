Santos aceita oferta e libera David Braz para assinar com time turco de Robinho

O zagueiro David Braz está fora do Santos. Neste sábado, o clube anunciou ter aceito uma proposta do Sivasspor, da Turquia, por empréstimo. O jogador ficará no time por uma temporada, com a possibilidade de aquisição ao fim desse período. Outros detalhes da negociação, como o valor fixado pelos direitos do defensor, não foram revelados.

O departamento de comunicação do Santos explicou que David Braz foi liberado para viajar à Turquia, onde realizará exames médicos. Aprovado, o zagueiro terá a sua contratação oficializada pelo Sivasspor, algo que deverá acontecer nos próximos dias, o tornando companheiro de clube do atacante Robinho, ídolo histórico do time da Vila Belmiro.

David Braz, com 31 anos, era titular absoluto do sistema defensivo do Santos, tanto que vinha sendo capitão da equipe em todas as partidas da equipe nesta temporada, em que ele entrou em campo 34 vezes pelo clube em 2018.

A saída de David Braz, porém, vinha sendo dada como certa nos últimos dias, o que inclusive levou o técnico Cuca a liberá-lo dos treinamentos da equipe no CT Rei Pelé. Além disso, nem o relacionou para o jogo contra o Botafogo, disputado neste sábado no Engenhão e que terminou empatado por 0 a 0.

David Braz chegou ao Santos em 2012, sendo emprestado no ano seguinte ao Vitória, após ter poucas oportunidades na sua primeira passagem pelo clube. Em seu retorno, ele conquistou seu espaço, tanto que acumula em seu currículo 221 jogos disputados, com 17 gols marcados.

Sem David Braz, o técnico Cuca passa a contar com os zagueiros Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu no elenco do Santos.