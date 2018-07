Santos aceita pedido de Nilmar e afasta o atacante por razões médicas

O Santos informou neste sábado pouco antes da partida contra o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, que acatou uma solicitação de Nilmar e o afastou para "tratar de questões de saúde".

O clube não revelou qual seria o problema, mas o jogador sofreria de depressão e pediu o afastamento para cuidar da doença. Também não foi informado o prazo de retorno para Nilmar.

"O Santos acatou a solicitação do atleta Nilmar para cumprir um afastamento temporário, sem ônus para o clube, para tratar de questões de saúde, com a anuência do departamento médico", publicou o clube em seu site oficial. "A diretoria dará o apoio necessário para que sua reintegração ocorra o mais breve possível."

Sem atuar desde maio de 2016, quando estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Nilmar foi submetido a uma avaliação do departamento médico do Santos e realizou exames detalhados para avaliar a sua condição. Aprovado, foi anunciado como reforço em julho deste ano.

O atacante, então, passou por um longo período até recuperar a sua melhor forma física. Acabou entrando no segundo tempo das partidas contra Coritiba e Cruzeiro, mas teve pouco destaque. Acabou, por fim, pedindo o afastamento neste sábado.