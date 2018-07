Santos aceita proposta da Juventus e deixa definição para o atacante Gabriel

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, afirmou na noite desta segunda-feira que o clube aceitou a proposta da Juventus, da Itália, pelo atacante Gabriel, de 19 anos. Por parte da diretoria, a oferta de 20 milhões de euros (R$ 72 milhões) está de bom tamanho e, agora, depende somente do empresário e dos pais do jogador a decisão final sobre a transferência.

"Mandamos ofício para o Wagner Ribeiro (empresário de Gabriel), Valdemir e Lindalva (pais do atacante) com os termos. O Santos aguarda a posição deles. Se eles acharem que interessa, aí damos os próximos passos", afirmou o dirigente. Modesto e representantes do Comitê de Gestão do clube se reuniram nesta segunda para discutir a proposta recebida da Itália.

Antes de fechar, o Santos precisa notificar o Barcelona. Ao contratar Neymar, em 2013, o clube espanhol firmou a prioridade de compra também de Gabriel. O time catalão terá o direito de cobrir a oferta italiana, que inclui ainda um salário de cerca de R$ 900 mil por mês. O jogador recebe atualmente R$ 200 mil do Santos.

O Santos receberia, após descontos de impostos e comissões, R$ 64,8 milhões pela transferência. Gabriel está com a seleção brasileira em Teresópolis, onde treina para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio.