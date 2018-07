Santos aceita proposta e Serginho fica próximo de ir para o Kashima Antlers

O Kashima Antlers deve ser o novo destino de Serginho, meia do Santos e que está emprestado ao América Mineiro. O clube de Belo Horizonte divulgou um comunicado oficial revelando que a equipe paulista aceitou uma oferta do time japonês para negociar o meio-campista.

+ Santos fecha contrato de patrocínio para o calção do uniforme por um ano

+ Presidente do Santos confirma contratação do uruguaio Carlos Sánchez

+ Antecipação de jogo com Ceará fará Santos atuar 4 vezes seguidas como visitante

Serginho estava relacionado pelo técnico Ricardo Drubscky e seria titular no duelo desta quinta-feira entre Cruzeiro e América-MG, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, porém, deve ter a sua transferência para o Kashima Antlers sacramentada.

"O América recebeu uma notificação do Santos-SP, na noite desta quarta-feira, informando que o clube paulista aceitou proposta do Kashima Antlers (JAP) pelo meia Serginho", afirmou o clube mineiro em comunicado oficial.

Emprestado ao América-MG pelo Santos, Serginho despertou o interesse de clubes estrangeiros nas últimas semanas e esteve perto de ser negociado com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Porém, nesse momento o meia está bem próximo do Kashima Antlers, que nesta semana anunciou a contratação de Zico para o cargo de diretor técnico.

No entanto, a transação ainda não está sacramentada porque o América-MG tem a preferência estipulada em contrato de "cobrir" a oferta realizada ao meia santista. "O Coelho esclarece que o jogador foi retirado da concentração e que a diretoria avalia os valores apresentados ao Santos e ao atleta", disse o clube mineiro.

Emprestado ao América-MG no início do ano, Serginho vinha se destacando pelo clube, tendo marcado sete gols em 24 jogos disputados em 2018. O meia chamou a atenção pela equipe de juniores do Santos em 2014, quando foi campeão da Copa São Paulo, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares do time profissional, sendo, desde então, emprestado a outros times. Agora, então, está próximo de ser negociado com o Kashima Antlers.