Santos acena com liberação do lateral Danilo ao Porto

Após muita insistência, o Santos recebeu a penúltima parcela da negociação feita com os portugueses para a compra dos direitos econômicos do lateral. O clube de Vila Belmiro ameaçava ficar com Danilo até junho, justamente por não ter recebido o valor na data combinada, fazendo uso de uma cláusula que foi colocada no contrato.

"O Porto pagou essa parcela referente à transação do Danilo na data limite, acho que foi até um pouco depois do prazo. Agora fica a última parte, que terá que ser depositada em agosto", revelou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues.

Nesta segunda-feira, Luis Alvaro retorna ao trabalho para dar fim à polêmica. Danilo chegou a desabafar pelo Twitter, escrevendo que o presidente não tinha palavra, já que fez uma promessa de liberá-lo em janeiro para defender o Porto. Pelo contrato, se o Santos não conquistasse o Mundial de Clubes da Fifa - o que aconteceu -, ele teria de ficar até junho.

O dirigente resolveu atrasar a liberação da documentação como uma represália aos dirigentes portugueses por conta do atraso nos pagamentos, o que já havia acontecido na venda do lateral-esquerdo Alex Sandro.