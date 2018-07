Santos acena com possibilidade de permanência de Léo

SANTOS - O lateral-esquerdo Léo está com futuro incerto. Como tem contrato até o final do ano com o Santos, ele admite que deve encerrar a carreira caso não renove o compromisso com o clube. Mas a diretoria santista já acenou com a possibilidade de permanência do jogador de 37 anos por mais uma temporada.

Segundo o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho, o clube "está conversando" com Léo sobre uma possível renovação do contrato que acaba em dezembro. Ele também revelou que, no momento, são boas as chances do lateral continuar defendendo a camisa santista por mais uma temporada.

Atualmente, Léo se recupera de uma lesão na virilha, sofrida há duas semanas. Ele também tem um problema no joelho direito, que não o impede de jogar, mas exige a realização de uma cirurgia. O lateral já avisou, porém, que só irá operar agora se renovar com o Santos e for mesmo continuar jogando no ano que vem.