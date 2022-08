Santos acerta a contratação do meia argentino Gabriel Carabajal

A diretoria do Santos definiu nesta sexta-feira a contratação do meia Gabriel Carabajal junto ao Argentinos Juniors. O jogador já realizou os exames médicos e assinou contrato por quatro temporadas.

Aos 30 anos, o atleta chega para ajudar a recuperar a equipe que ocupa parte intermediária da tabela e tenta, neste segundo turno, encostar no pelotão de frente. A contratação do atleta aconteceu graças a um mapeamento feito pelo Departamento de Scouting do clube.

"O Carabajal é um atleta que vai ajudar muito o nosso elenco com a sua experiência e dominância no meio-campo. Chegou seguindo um processo criado pelo clube para contratações. É um atleta técnico que vai somar bastante ao elenco pelos próximos anos", afirmou o presidente Andrés Rueda.

Carabajal iniciou a carreira no Talleres em 2009, passou pelo Universidad de San Martín, no Peru e retornou ao futebol argentino no ano seguinte para atuar pelo Godý Cruz. O jogador também teve passagens pelo Patronato, Atlético San Martín e Unión Santa Fé.

Em entrevista ao site do clube, ele manifestou o seu contentamento com a chegada ao Santos. "Muit feliz por estar aqui. Queria muito jogar no Santos e fiz todos os esforços para vir. É um clube gigante e creio que dentro do gramado posso corresponder e agora vou desfrutar desse momento", afirmou.

Neste ano, o Carabajal foi um dos destaques do Argentinos Juniors. Nos 29 jogos que entrou em campo, marcou três gols marcados e deu ainda duas assistências. O atleta é o quarto reforço da equipe nesta janela de transferências. Antes dele vieram o lateral-direito Nathan, o meia Luan e o atacante Soteldo.