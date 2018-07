Santos acerta contratação de Rildo por empréstimo até o fim da temporada

SANTOS - O atacante Rildo é o mais novo reforço do Santos. As negociações foram iniciadas no começo do mês, ficaram interrompidos por algum tempo, quando ele esteve perto do Atlético-MG, e foram retomadas agora, com o acerto sendo fechado na tarde desta sexta-feira. Assim, o jogador foi emprestado pela Ponte Preta até o final da temporada.

Atacante de velocidade e driblador, Rildo tem 24 anos e marcou sete gols nos 41 jogos que disputou pelo clube de Campinas em 2013, se destacando na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Ele já iniciou os exames médicos na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, vai assinar o contrato e ser apresentado oficialmente pelo clube no começo da próxima semana.

"As negociações foram demoradas em razão das condições do mercado", disse José Galante, empresário do jogador. Ele explicou que, além do Atlético-MG, outros clubes tinham interesse na contratação de Rildo, mas prevaleceu a vontade do atacante de ir para o Santos, um sonho que tinha desde de criança.

O que travou as negociações foi que inicialmente a Ponte Preta queria vender os 50% dos direitos econômicos de Rildo que lhe pertencem - os outros 50% são do grupo G-3 Consultoria Esportiva) - e a Doyen Sports, novo parceiro do Santos, não se interessou para investir no negócio. Agora, porém, houve acerto para o empréstimo do jogador.

Rildo começou a carreira no São Bernardo e passou também por Fernandópolis, Ferroviária e Vitória antes de ser contratado pela Ponte Preta. Agora, com a camisa santista, tem o maior desafio da carreira.