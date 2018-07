Santos acerta contratação do lateral uruguaio Fucile

Danilo foi vendido pelo Santos em junho do ano passado, por 13 milhões de euros. O acordo era de que o lateral se apresentaria ao Porto agora em janeiro, mas a diretoria santista criticou a postura do clube português e estava dificultando a liberação do jogador.

Os dois clubes finalmente chegaram a um acordo nesta terça-feira, com a liberação de Fucile para reforçar o Santos. Atualmente com 27 anos, o lateral está no Porto desde 2006 e chegou a defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2006, na África do Sul.

A primeira opção santista para suprir a saída de Danilo e reforçar a lateral direita era Jonas, do Coritiba. O clube chegou a anunciar o acordo com o jogador, mas o negócio acabou sendo desfeito. Assim, a solução para o Santos foi contratar Jorge Fucile.

O uruguaio, portanto, é o primeiro reforço santista na temporada. "É um jogador que tem muita força. Apoia bem. Marca bem. É um atleta de muita qualidade. Espero que ele possa chegar e nos ajudar bastante", disse o meia Ibson, que jogou com Fucile no Porto.