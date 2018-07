Santos acerta empréstimo de um ano com Werley, do Grêmio

Depois de perder quatro zagueiros (Bruno Uvini, Neto, Nailson e Edu Dracena), o Santos acertou o empréstimo de Werley, que estava no Grêmio. O beque trabalhou com o técnico Enderson Moreira no time gaúcho no início de 2014 e deverá ficar no Santos por um ano. Com 26 anos, ele tem o perfil indicado pelo treinador, que queria um defensor capaz de orientar os jovens Jubal, Gustavo Henrique e Paulo Ricardo.

O Santos apresenta nesta segunda-feira o meia Elano como o quinto reforço da temporada. Antes dele, além de Werley, firmaram contrato Ricardo Oliveira, Marquinhos Gabriel e Chiquinho. O objetivo da diretoria agora é buscar um goleiro para o lugar de Aranha. Depois de tentar Muriel, do Internacional, e Renan, do Goiás, o clube sonha com Guilhermo Ochoa, do Málaga e da seleção mexicana.

Termina nesta segunda o prazo para o Santos explicar para a Justiça do Trabalho os atrasos no pagamento de salários que justificaram sete processos (Arouca, Mena, Aranha, Felipe, Renê Junior, Matheus Índio e Leandro Damião). De acordo com o advogado Marcelo Vaz dos Santos, a estratégia já está definida.

"Está havendo uma interpretação equivocada da Lei Pelé. O Santos não está em mora (atraso) com ninguém. A lei não fala em número de três salários, fala em período igual ou superior a 90 dias. Se você assina um contrato no dia 1 de outubro, seu primeiro vencimento é o quinto dia útil do mês subsequente, 7 de novembro. Os primeiros 30 dias de atraso, nesse caso, são completados em 7 de dezembro e os 90 dias se completariam no dia 7 de fevereiro", afirmou o advogado.

A diretoria quitou os salários de outubro e novembro na última terça e prometeu saldar o restante em até três meses. Os atletas alegam não ter recebido os salários de outubro, novembro e dezembro e 13.º salário, além do direito de imagem. O lateral-esquerdo chileno Mena já conseguiu uma liminar, que o clube tenta derrubar. A audiência de Aranha será no próximo dia 21 e a de Arouca, no próximo dia 30.