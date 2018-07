Santos acerta empréstimo do atacante Leandro, do Palmeiras

O Santos acertou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do atacante Leandro, do Palmeiras. O jogador chega ao time da Vila Belmiro com contrato válido até o fim do ano e valor fixado para compra. O atleta chegou a participar de parte do treino desta terça-feira na equipe alviverde, mas o acordo já foi acertado entre os presidentes dos dois clubes.

Leandro foi liberado pelo Palmeiras de graça. O jogador até fazia parte dos planos do técnico Marcelo Oliveira, mas a decisão foi revista, após o treinador analisar o elenco e ver que não teria necessidade em mantê-lo. No total, são nove opções para o ataque. Já no Santos, o atacante chega com o moral de ter sido indicado pelo técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no time palmeirense, ano passado.

Com 22 anos, Leandro foi contratado pelo Palmeiras ano passado por R$ 8 milhões (por 64% dos direitos econômicos do atleta), após se destacar na Série B de 2013, quando jogou por empréstimo no clube, como parte da negociação envolvendo o atacante Hernán Barcos com o Grêmio.

Antes de acertar com o Santos, Leandro foi bastante procurado por outros clubes, mesmo sem ter tanto destaque na temporada. Vasco, Fluminense, Avaí e Coritiba mostraram interesse no jogador, que já chegou a participar de um amistoso pela seleção brasileiro, em abril de 2013.