Santos acerta empréstimo por um ano do goleiro Vanderlei, do Coritiba

O clube da Vila Belmiro não confirma a informação oficialmente, mas pessoas próximas à diretoria dão o negócio como certo. A contratação de Vanderlei só deve ser anunciada depois da assinatura do contrato.

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Enderson Moreira havia reforçado a necessidade da contratação de outro arqueiro. "A gente tem de estar atento a qualquer possibilidade. O Dagoberto (Dagoberto Santos, diretor executivo) e o André (André Zanote, gerente de futebol) estão atentos a possibilidade de mercado. Tivemos a saída do Aranha e é importante ter outro goleiro", disse o treinador em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Até acertar com Vanderlei, o Santos havia feito várias tentativas. Fez sondagem para levar Jefferson, do Botafogo, quando Aranha ainda era o titular; apresentou uma proposta para Renan, do Goiás, mas o clube fez uma exigência alta para os padrões santistas; e levantou a possibilidade de Guillermo Ochoa, do Málaga e da seleção mexicana. No início da semana, o diretor executivo, Dagoberto Santos, viajou para Atibaia, onde o Coritiba faz pré-temporada para conduzir a negociação pessoalmente. O clube paulista tinha interesse no zagueiro Leandro Almeida, mas o negócio não foi firmado.

Campeão paranaense em 2007 pelo Paranavaí, Vanderlei foi contratado no mesmo ano pelo Coritiba e assumiu a camisa número 1 após a saída de Edson Bastos, em 2010. No ano passado, na partida contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, ele completou a marca histórica de 300 jogos pelo time paranaense.

No Coritiba, Vanderlei esteve presente na conquista de quatro campeonatos paranaenses e dos títulos da Série B de 2007 e 2010. O elenco do Santos conta com Vladimir, Gabriel Gasparotto e João Paulo no elenco profissional. O jovem John, dos juniores, vem treinando com o restante do time para suprir a falta de Aranha.