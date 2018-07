Santos acerta patrocínio para amistoso e mais dois jogos O Santos anunciou nesta terça-feira que fechou um contrato de patrocínio master pontual para as suas três próximas partidas. A Corr Plastik vai estampar a sua marca no peito e nas costas da camisa do time. A empresa do setor de tubo e conexões já é parceira do clube da Vila Belmiro.