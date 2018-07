Santos acerta patrocínio para clássico com o São Paulo

O Santos anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo para definir um novo patrocínio pontual no clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. A empresa Truck Van irá estampar sua logomarca nos ombros da camisa da equipe nesta partida.

A empresa tem 23 anos no mercado, trabalha na área de veículos de unidades móveis e promete estender sua parceria com o Santos além do clássico. Diante do São Paulo, estampará sua marca na camisa, mas depois deve seguir com projetos nos departamentos de comunicação e de marketing do clube.

Com o acerto para quarta-feira, a diretoria do Santos alivia um pouco a dificuldade econômica, mas no clube não é segredo para ninguém que a procura é mesmo por um patrocinador master definitivo. Já há algum tempo a equipe não tem nenhuma marca estampada no centro da camisa, o que ajudou a gerar uma crise financeira.