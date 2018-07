Santos fecha patrocínio pontual para o clássico com o Corinthians

O Santos anunciou nesta quinta-feira que acertou um patrocínio pontual para o clássico deste sábado, contra o Corinthians, às 16h30, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clube irá estampar o nome da Zaeli, empresa do ramo de alimentos, na barra inferior traseira dos uniformes da equipe no confronto.

Ao anunciar o patrocínio pontual para o duelo diante dos corintianos em seu site oficial, o Santos não informou quanto irá receber para ceder parte do espaço de sua camisa. Apenas lembrou que a indústria de alimentos em questão está no mercado há 43 anos, com atuação no Brasil, no Mercosul, na Europa e na Ásia.

No jogo diante do Corinthians, o Santos tentará deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, no qual hoje soma apenas sete pontos em sete partidas disputadas, retrospecto que faz a equipe ocupar a 17ª posição. Já o Corinthians tem 13 pontos e fecha o G4 da tabela, ficando atrás apenas de São Paulo, líder com 16, e Atlético-PR e Sport, que dividem a vice-liderança com 15 cada um.