Santos acerta prorrogação e vínculo do volante Sandry agora vai até 2025

Uma das apostas do Santos, o jovem volante Sandry chegou a um acordo com o clube paulista para renovar seu contrato, que se encerraria em julho de 2022. Agora o vínculo será até 2025, estendendo a permanência do novo "Menino da Vila", de apenas 18 anos, na Vila Belmiro.

O acordo foi selado nesta quarta-feira, mas ainda não foi assinado pelas duas partes. O Santos deve oficializar a renovação nesta quinta-feira. Mas o próprio Sandry usou as redes sociais nesta tarde para anunciar o novo vínculo, ao publicar o emoji de uma caneta e dois corações, preto e branco.

Sandry é considerado uma das joias da nova geração santista, que conta ainda com os atacantes Ângelo, Marcos Leonardo e Kaio Jorge e o zagueiro Kaiky. Apesar da pouca idade, o jovem volante ganhou suas primeiras oportunidades na equipe principal neste ano e não decepcionou.

Ele herdou a vaga de Diego Pituca, negociado com o Kashima Antlers, do Japão, e não sentiu o peso de virar titular rapidamente, na reta final da temporada passada. Mas, em abril, quando já se destacava entre os próprios titulares, sofreu uma lesão preocupante no ligamento cruzado anterior do joelho direito. No mesmo mês, passou por cirurgia no local.

Contando já com 36 jogos na bagagem, Sandry tem previsão de retorno aos gramados em outubro, no melhor dos cenários. A operação pode causar afastamento de até nove meses. Neste caso, no cenário mais pessimista, ele só voltaria ao time em janeiro de 2022.

Com a renovação, a diretoria do Santos se protege de eventuais investidas de clubes estrangeiros, uma vez que o volante já poderia assinar pré-contrato em janeiro. Nas últimas semanas, os dirigentes têm trabalhado bastante na composição do elenco santista. O clube renovou também com Carlos Sánchez, Gabriel Pirani e Lucas Braga.

Além disso, contratou o volante Camacho, quinto reforço do time para a temporada 2021. Antes dele, chegaram o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme, o zagueiro Danilo Boza e o meia Vinícius Zanocelo.