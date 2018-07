Santos acerta últimos detalhes da venda de Bruno Peres ao Torino

SANTOS - A direção do Santos confirma que faltam pequenos detalhes para a conclusão das negociações para a venda de Bruno Peres ao Torino, da Itália. Nesta terça-feira, o lateral-direito ainda treinou no CT Rei Pelé, junto com o elenco santista. Ele só deve viajar para fazer exames médicos durante o recesso da Copa do Mundo.

Para ficar com Bruno Peres, o clube italiano deve pagar 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 6 milhões), cabendo ao Santos, que é dono de 70% dos direitos do jogador, cerca de 1,4 milhão de euros (R$ 4,2 milhões).

Bruno Peres chegou aos Santos no começo do segundo semestre de 2012, após se destacar no Guarani. Ao todo, ele já disputou 68 jogos com a camisa santista e marcou quatro gols. Atualmente, é reserva de Cicinho na lateral.