Santos acerta venda de Lucas Veríssimo ao Benfica e terá zagueiro contra o Boca Juniors

O futuro de Lucas Veríssimo está, enfim, definido. Nesta segunda-feira, o Santos acertou a venda do zagueiro para o Benfica por 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 41,8 milhões). Mas o jogador permanecerá no clube paulista até o fim da sua participação na Copa Libertadores.

O Santos receberá o valor em três parcelas. E com a resolução do impasse, poderá contar com Lucas Veríssimo nos confrontos com o Boca Juniors, pelas semifinais do torneio continental - o primeiro duelo será nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio La Bombonera.

Leia Também Thiago Silva afirma que demissão de Thomas Tuchel era 'previsível'

As negociações para a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica se arrastaram durante meses. Ainda na gestão de Andrés Rueda, o clube tinha interesse em negociá-lo, mas a oferta foi rejeitada pelo Conselho Fiscal santista. Insatisfeito, o jogador chegou a se recusar a atuar, mas foi convencido a mudar de ideia pelo técnico Cuca e por membros da diretoria.

A atitude de Veríssimo se deu porque em seguidas janelas de transferências, uma negociação para sua saída do Santos, se transferindo para o futebol europeu, fracassaram. Agora, porém, o zagueiro poderá enfrentar o Boca Juniors sabendo que o seu futuro está definido.

A definição da negociação de Lucas Veríssimo se soma ao acordo do Santos para seguir com Luan Peres, que teve seu contrato de empréstimo junto ao Brugge prorrogado para as semifinais da Libertadores - o acordo havia se encerrado em 31 de dezembro. Essas definições atendem ao pedido do técnico Cuca, que considerava imprescindível contar com a dupla de zaga titular para os duelos com o Boca Juniors.