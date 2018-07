Santos admite erro e promete fazer obra rápida na Vila

Em nota oficial, o Santos explicou que uma vistoria técnica foi realizada no estádio pelo vice-presidente Odílio Rodrigues, que reconheceu a necessidade de que sejam feitas obras na Vila Belmiro. A promessa do clube é que elas ficarão prontas até o dia 25 de outubro, quando o time recebe o Náutico, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Santos esclarece que realizou vistoria técnica ainda na madrugada desta quinta-feira na Vila Belmiro para avaliar os acontecimentos da partida entre Santos e Atlético MG. A comissão chefiada pelo vice-presidente Odílio Rodrigues já detectou que obras devem ser feitas para permitir o acesso de ambulâncias ao campo. Elas devem estar finalizadas antes da partida entre Santos x Náutico, no dia 25 de outubro, que é o próximo jogo marcado para o estádio", diz a nota oficial.

No primeiro tempo do empate por 2 a 2 entre Santos e Atlético-MG, o zagueiro Rafael Marques sofreu um violento choque de cabeça com seu companheiro Leonardo Silva e chegou a ficar desacordado por um breve período. Por problemas de infraestrutura na Vila, o atendimento ao jogador do Atlético-MG demorou 11 minutos, até que ele fosse retirado de ambulância para um hospital. Um desnível na entrada do gramado impedia o acesso do veículo do socorro.

Depois de passar a noite em um hospital, Rafael Marques recebeu alta na manhã desta quinta-feira e retornará com a delegação do Atlético-MG para Belo Horizonte, ainda nesta tarde. Apesar da forte pancada, o zagueiro não teve nenhum problema mais sério, como fratura, e ficou internado durante a noite apenas por precaução.