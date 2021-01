Santos admite falha em visita de influencer sem máscara no CT Rei Pelé

Há uma semana da disputa da decisão da Copa Libertadores, o elenco do Santos recebeu, nesta sexta-feira, a visita do influencer Ney Silva, no CT Rei Pelé. Sem máscara e desrespeitando os protocolos sanitários, o narrador de jogos de várzea posou para fotos com alguns dos principais jogadores do time e causou grande protesto por parte dos torcedores santistas nas redes sociais.

O Santos, por intermédio de uma nota, admitiu o erro na segurança do CT. "O Santos FC esclarece que, devido à pandemia da covid-19, existe um protocolo sanitário com a proibição da entrada e/ou circulação no Centro de Treinamento Rei Pelé de pessoas que não fazem parte do cotidiano de treinos", relatou.

Segundo o comunicado, um funcionário "indevidamente" autorizou a entrada de Ney Silva. O clube prometeu tomar medidas internas. "O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas. Houve, porém, uma falha e três pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O Clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas, com a certeza de que este tipo de fato não se repetirá", concluiu.

Sem máscara, Ney posou para fotos ao lado de Marinho e Kaio Jorge, colocou as imagens em suas redes sociais, mas, após a péssima repercussão, apagou as fotos de suas contas na internet. Antes de enfrentar o Palmeiras, dia 30, no Maracanã, pelo título da Libertadores, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h15, diante do Goiás, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada.