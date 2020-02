Santos admite interesse e Robinho fala em baixar salário para voltar

Robinho pode estar perto de sua quarta passagem pelo Santos. O presidente José Carlos Peres admitiu que existem conversas para repatriar o 'Rei das Pedaladas', que tem contrato até maio com o Istanbul Basaksehir, da Turquia. Do outro lado da negociação, o jogador já disse que aceita baixar seu salário e parcelar em 'até 50 vezes' uma pendência financeira existente para voltar ao clube que o revelou.

'Estamos em processo de trazer o Robinho. Está iniciado. Estamos em processo. Ele primeiro precisa sair de lá da Turquia', disse Peres durante reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com os 20 clubes da Séria A do Campeonato Brasileiro.

Um dos maiores entraves da negociação é uma antiga dívida que o Santos tem com o atleta. Em 2015, vivendo um grande problema financeiro na época, o alvinegro se comprometeu a acertar suas pendências com Robinho em 2017, mas voltou a ter dificuldades para honrar os pagamentos.

“O presidente ainda não me pagou. Mas pode me pagar em 10, 20, 30 ou 50 vezes. Baixo até o salário. Vamos conversar”, disse o jogador de 36 anos em entrevista ao Esporte Interativo.

Apesar de se mostrar empolgado com o interesse, Robinho explicou que as tratativas ainda são iniciais. “Eles têm interesse. Entraram em contato com a minha advogada. Mas além do interesse não tem mais nada. Meu contrato termina em maio, inclusive a opção de renovação é deles. Não tem nada certo. Única coisa que tem é isso, presidente mostrou interesse em me repatriar.”

Entre idas e vindas, Robinho soma 246 jogos e marcou 109 gols pelo Santos, em três passagens. Pelo clube, ele foi bicampeão brasileiro (2002 e 2004), bi do Paulistão (2010 e 2015) e ainda levantou o título da Copa do Brasil (2010)

Caso de estupro

Em 2017, Robinho foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por violência sexual contra um jovem albanesa de 22 anos, no dia 22 de janeiro de 2013, em uma boate de Milão. Na época, o jogador brasileiro defendia o Milan. A pena foi colocada em suspenso (sem a necessidade de seu cumprimento) até o julgamento da apelação da defesa em segunda instância.

O fato, no entanto, foi visto por Peres como um problema para que o Santos contratasse Robinho naquele ano.

"O perfil que queremos é de um atleta de boa imagem, no Brasil e exterior, sem aventuras. Não podemos trocar o valor institucional do nosso clube por uma simples decisão de campo. Ainda mais no caso dele, uma vez que é plano da minha gestão trazer cada vez mais mulheres aos estádios. Primeiro vem nossa marca. Primeiro vem o Santos", argumentou Peres em entrevista à ESPN.