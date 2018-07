Santos admite interesse em artilheiro do Campeonato Paulista

Embora esteja nadando de braçadas no Campeonato Paulista, o Santos já começa a se mexer para ir em busca de reforços visando o segundo semestre. Um dos atletas que está nos planos da diretoria é o meia-atacante Rafael Longuine, destaque do Osasco Audax e artilheiro do estadual com oito gols marcados.

O técnico do Santos, Marcelo Fernandes, confirmou o interesse no atleta. "Ele é um belo jogador, assim como tem vários no mercado sendo vistos. A diretoria sabe o que é o melhor para o time. O Rafael está fazendo um grande campeonato e está sendo observado também", contou o treinador.

Rafael tem 24 anos e antes do Audax, jogou pelo Rio Branco. O meia tem contrato até o fim de abril, por isso, poderia chegar ao Santos de graça. "Seria uma alegria enorme, pela grandeza do Santos", disse o jogador, que entretanto, negou que tivesse havido qualquer contato. "Ouvi sobre o interesse pela imprensa. Deixo que meu empresário tome conta disso. Fico mais focado dentro de campo", explicou.

A diretoria alvinegra evita falar do assunto, mas é fato que são grandes as chances de Lucas Lima ser negociado no meio do ano e Rafael chegaria para suprir sua saída. O meia do Audax também pode ser opção para o ataque.