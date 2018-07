Santos admite interesse em contratar mais um atacante

SANTOS - Muricy Ramalho pediu e os dirigentes do futebol do Santos procuram um atacante de área para ser o novo companheiro de Neymar ou o reserva imediato de André. O interesse por um centroavante não é novo. No clássico contra o Palmeiras, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o treinador santista conversou com Barcos, sondando a possibilidade de o argentino atuar pelo Santos. Como Barcos não deu resposta, o assunto não evoluiu.

"Estamos observando jogadores e analisando nomes, como parte do planejamento da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O ''grosso'' das contratações foi feito no início da temporada e, a rigor, falta apenas mais um centroavante porque há apenas André para a posição. Temos pelo menos dois jogadores para cada uma das demais posições", explicou o superintendente de Futebol, Felipe Faro.

O último atacante que o Santos tentou contratar foi Marcelo Moreno, mas o pedido salarial do boliviano do Grêmio assustou. "Além dessa questão, o Palmeiras está na frente", disse Faro, lembrando que o atacante ainda poderá ser incluído na transferência de Barcos para o clube gaúcho. Fontes ligadas à diretoria santista falam que o novo atacante poderá vir do exterior.

DÚVIDA

Montillo é, por enquanto, a única dúvida de Muricy Ramalho para o jogo contra o Mogi Mirim, quinta-feira, na Vila Belmiro. Como o meia argentino defende sua seleção contra a Bolívia nesta noite, em La Paz, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o treinador vai esperar para saber da sua condição física antes de confirmar a escalação.

A previsão é que Montillo se reapresente nesta quarta à tarde no CT Rei Pelé. E se estiver desgastado, poderá ser poupado ou ficar no banco de reservas. Se não jogar, Felipe Anderson, que cumpriu suspensão no domingo, será seu substituto.

Neymar, que jogou pelo Brasil contra a Rússia, segunda-feira, em Londres, teve mais tempo para se recuperar. Ele deve treinar nesta quarta e ser confirmado no time para enfrentar o Mogi Mirim.