Santos admite interesse em Kléber e Cleiton Xavier

SÃO PAULO - O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, admitiu nesta terça-feira o interesse na contratação do lateral-esquerdo Kléber, do Inter, e do meia Cleiton Xavier, do Metalist Kharkiv (Ucrânia). Mas ele também ressaltou que são dois reforços difíceis de serem conseguidos.

"O Santos tem como objetivo reforçar o elenco. Há algumas posições que estão carentes, como as laterais (Alex Sandro e Danilo deixaram o clube). O Kléber é um nome, obviamente consagrado. Já jogou no Santos e na seleção brasileira. Todo jogador bom a gente tem interesse. Não significa que a gente possa garantir que ele venha. Mas é um objeto de desejo nosso", afirmou o presidente santista, em entrevista nesta terça-feira à Rádio Bandeirantes.

Kléber está no Inter desde 2009, mas estaria querendo deixar o clube gaúcho. O Palmeiras chegou a negociar a sua contratação nos últimos dias e desistiu. Agora, o Vasco tenta fechar um acordo pelo lateral. Enquanto isso, o Santos parece estar disposto a entrar na disputa pelo reforço.

No caso de Cleiton Xavier, o presidente santista disse ser um jogador pelo qual ele tem "uma admiração muito grande". Além disso, o meia é um antigo pedido do técnico Muricy Ramalho - ambos trabalharam juntos no Palmeiras em 2009. "Se tiver oportunidade e ele quiser voltar, o Santos entraria na competição", revelou Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Por enquanto, o Santos definiu a contratação de apenas um reforço para a próxima temporada. É o lateral-direito Jonas, que disputou o Brasileirão pelo Coritiba. O negócio já está fechado, mas ainda falta a assinatura do contrato para ser anunciado oficialmente.